Miguel Van Damme bijna genezen van leukemie: "Al gesproken met de coach over mijn terugkeer"

Miguel Van Damme is nog aan het herstellen van leukemie, maar het gaat de goede kant uit. De doelman van Cercle Brugge spreekt zelfs al over een comeback.

Tegenover Het Laatste Nieuws praat Miguel Van Damme over zijn behandeling. "Ik voel me elke dag beter. Ik onderga nog een keer per maand immunotherapie, terwijl dat vroeger wekelijks gebeurde."

Zijn herstel loopt goed en dus denkt Van Damme alweer aan een terugkeer. "Mijn beste niveau haal ik nog niet, maar ik heb wel al groepstrainingen achter de rug met Brian Vandenbussche. Al train ik ondertussen alweer apart."

"Ik heb ook al gesprekken gehad met de coach, Paul Clement. Hij toonde interesse in mij als speler, maar ook als mens. Hij wou het hele verhaal horen. Dat heeft deugd gedaan", zei Van Damme aan Het Laatste Nieuws.

"Daarnaast onderhoudt ik ook een goede band met de andere doelmannen, met Thomas Didillon, Warleson en Merveille Goblet. Doelmannen onder elkaar, dat is altijd een speciale band."