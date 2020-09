Nieuwe technisch directeur Cercle Brugge stelt zichzelf voor: "We gaan de kern uitdunnen"

Bij Cercle Brugge werd vandaag Carlos Aviña Ibarrola voorgesteld. Dat is geen nieuwe aanwinst, maar de nieuwe technisch directeur bij Cercle Brugge. Hij wordt daar geplaatst door Monaco.

Ibarrola laat Club America achter zich en wordt door Monaco bij Cercle geplaatst, om daar talenten te laten doorontwikkelen die uiteindelijk bij Monaco hun kans zullen krijgen.

Cercle Brugge zal de komende jaren dus veel jonge talenten verwelkomen. Met Paul Clement haalde ze al de nodige ervaring die die jonge jongens moet begeleiden.

Maar de eerste taak van Ibarrola is de kern uitdunnen. "We hebben momenteel een te grote kern. We zullen eerst enkele spelers moeten verkopen en uitlenen. Zo willen we enkele jongelingen uitlenen, zodat die nadien sterker en beter kunnen terugkomen."

"Na de verkoop van enkele spelers kunnen we nog zien welke spelers uit onze database nog in aanmerking komen om ons te versterken, en dat nog voor het sluiten van de transfermercato."