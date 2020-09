Arsenal gaat voor opvallende keuze als tweede doelman

Arsenal heeft een nieuwe tweede doelman aangetrokken. En dat is allesbehalve een bekende naam.

Arsenal haalt de IJslander Alex Runarsson voor twee miljoen euro weg bij Dijon. Hij moet bij Arsenal Emiliano Martinez vervangen, die voor 22 miljoen euro vertrok naar Aston Villa.

De keuze voor Runarsson mag toch opvallend genoemd worden. Hij was vorig seizoen vooral tweede doelman bij Dijon. Hij kwam in 14 wedstrijden in actie. De 25-jarige doelman tekent een contract voor vier seizoenen bij Arsenal.

Runarsson zal de back-up worden van Bernd Leno. Dat hij zich wel zal kunnen schikken in die rol bewees hij dus al bij Dijon, maar ook bij de nationale ploeg van IJsland. Daar is hij ook de back-up van eerste doelman Ögmundur Kristinsson.