Liverpool koos voor Jota maar keek ook naar Jupiler Pro League voor offensieve versterking

Landskampioen Liverpool was deze zomer op zoek naar een versterking voor het offensieve compartiment en vond die uiteindelijk ook bij Wolverhampton in de gedaante van Diogo Jota. Al hadden de Reds ook hun oogje laten vallen op een aanvaller uit de Jupiler Pro League.

Vorige week telde Liverpool 45 miljoen euro neer voor Diogo Jota. De Portugees maakte de voorbije seizoenen indruk bij Wolverhampton en moet nu de concurrentie aangaan met onder meer Salah, Mané en Origi bij zijn nieuwe club.

Maar de Engelse landskampioen had ook een andere aanvaller op het oog. Jota was de eerste keuze, maar ook de namen van Jonathan David (KAA Gent) en Ismaila Sarr (Watford) stonden op het 'lijstje van drie', weet Het Laatste Nieuws.

Als de deal met Jota niet was doorgegaan dan zat het bestuur van Liverpool nu misschien rond de onderhandelingstafel met Michel Louwagie van de Buffalo's. In het geval dat David niet voor Lille had gekozen natuurlijk...