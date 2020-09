Nieuwe versterking Inter geland in Milaan: stevige concurrent voor Nainggolan

Inter Milaan wil dit seizoen meer dan ooit de luis in de pels van Juventus worden. De ploeg van Antonio Conte lijfde eerder al Hakimi en Kolarov in, maar de kous is duidelijk nog niet af. Maandag wordt wellicht een stevige concurrent voor Nainggolan voorgesteld.

Arturo Vidal wordt de volgende aanwinst van de Nerazzurri. Inter deelde zondagavond op Twitter de aankomst van Vidal op de Milanese luchthaven. Er ligt voor de 33-jarige middenvelder een contract klaar voor twee seizoenen+optie. Slaagt hij voor zijn medische tests, wordt Vidal maandag voorgesteld. De energieke middenvelder is 115-voudig Chileens international en verdiende zijn strepen bij Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern München en Barcelona. 🤳 | HEY, HOW'S IT GOING?



