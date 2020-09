OFFICIEEL: Juventus heeft hun nieuwe spits beet en laat Luis Suarez links liggen

Er komt geen reünie tussen Giorgio Chiellini en Luis Suarez. De Oude Dame heeft haar nieuwe spits wel gevonden, maar kiest dus niet voor de aanvaller van Barcelona.

Wie het wel is geworden, is Alvaro Morata. Gisteren las u HIER al dat een akkoord dichtbij was en vandaag maakte de club de terugkeer dan ook officieel bekend. Op Twitter zette het foto's van de aankomst van de Spaanse spits.

Voor Juventus is Morata geen onbekende. De Spaanse spits brak er door, nadat Juventus hem wegplukte bij Real Madrid. In 93 wedstrijden scoorde hij 27 doelpunten en was hij mee belangrijk in het behalen van de Champions League-finale.

Die finale werd wel verloren van Barcelona en Morata werd uiteindelijk via een terugkoopclausule teruggehaald naar Real Madrid. Daar diende hij als back-up voor Karim Benzema, een rol die hij door zijn vele doelpunten matig kon appreciëren.

Dat leverde hem een absolute toptransfer op naar Chelsea, maar Morata wist niet te overtuigen bij de Engelse club. Atlético haalde hem terug naar Spanje en nu gaat hij weer opnieuw voor Juventus voetballen.

Juventus huurt de Spanjaard, maar kan hem nadien overnemen van Atletico en een contract ondertekenen tot 2025.