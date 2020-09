🎥 Dean Henderson maakt meteen indruk bij Manchester United en zet Solksjaer zo voor moeilijk keuze

Manchester United kwam net voor de rust 0-1 voor na een strafschopdoelpunt van Juan Mata en in de tweede helft probeerde de Engelse topclub de wedstrijd te controlen. Toch werd het in het slot nog even spannend.



Dean Henderson had namelijk een schitterende redding nodig om de 0 op het bord te houden. Hij moest de bal achter hem gaan halen met zijn hand. Na deze redding konden Rashford en Greenwood de 0-3 eindstand nog op het bord zetten.

Zo zet Henderson Ole Gunnar Solskjaer voor een moeilijke keuze. David de Gea deed het voorbije seizoen namelijk een aantal blunders en dus zou de jonge Henderson, die het vorig jaar uitstekend deed bij Sheffield United, wel eens sneller dan verwacht de nieuwe doelman kunnen worden bij Manchester United.

✅ First game for the first team

✅ First clean sheet

✅ First win



Light work for Dean Henderson.