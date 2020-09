Gillet over speelstijl van Charleroi: "Ons geheim? Iedereen vecht voor iedereen"

Charleroi, de ongeslagen leider in 1A, meet vanavond zijn krachten met Partizan Belgrado. Na een weekje quarantaine is ook routinier Guillaume Gillet weer van de partij. Die speelt nu in een elftal dat vooral teert op zijn organisatie. En daar is hij wel blij mee.

Charleroi wordt door velen als pure counterploeg gezien, maar het is meer... Het Atlético Madrid van België? "Niet slecht toch? Efficiëntie is heel belangrijk in het voetbal. Als wij eens minder zijn of als de tegenstander sterker is, slagen we er toch in om een goed blok te vormen", aldus Gillet in HLN.

De statistieken in de zes gespeelde matchen zijn indrukwekkend. "Iedereen vecht voor iedereen, dat is de reden waarom we niet veel kansen weggeven en maar 2 goals incasseerden in 6 matchen. Ook in wedstrijden waarin we moeten terugvallen op dat blok, komen er altijd wel kansen. Ik heb altijd het gevoel: 'Als we een kans krijgen, gaat die er ook in.' Achteraan staan we sterk en vooraan gaan we wel het verschil maken."