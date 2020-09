Leko gematigder in roep naar transfers: "We hebben het niet in onze handen"

Antwerp wacht op versterkingen. Ivan Leko op de eerste plaats. De Kroaat heeft er nog maar weinig bijgekregen en heeft dat al een paar keer duidelijk laten merken. Nu klinkt zijn betoog gematigder, want te veel zagen bij Luciano D'Onofrio werkt ook niet.

D'Onofrio is immers een meester in last minute transfers. Maar ja, last minute is dit jaar 5 oktober en dan zijn er al acht wedstrijden gespeeld. "Ach, ik heb genoeg te doen om energie te verspillen aan spelers die hier niet of nog niet zijn. We hébben trouwens een goed team met voldoende kwaliteit om wedstrijden te winnen. Ik zal het uitblijven van transfers nooit als excuus gebruiken om een resultaat te verdoezelen", aldus Leko in HLN.

Het is overal nog vrij stil en dat werkt niet in het voordeel van de Belgische eersteklassers. "Als dat het geval is, weet je het wel. Pas als de groten geld leggen, kunnen de kleineren volgen. Zolang zij het niet doen... Iedereen wacht erop, maar we hebben het niet in onze handen. Maar ik denk er niet te veel aan. Dat verandert toch niks."