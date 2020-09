Meningen lopen uiteen bij AA Gent: "Dynamo is geen wereldploeg, er liggen nog kansen" en "Anders beter in België blijven"

KAA Gent verloor in eigen huis nogal pijnlijk met 1-2 van Dynamo Kiev. En zo zijn de vetpotten van de Champions League veraf. Spelers en coach schatten hun kansen in na de nederlaag, de meningen lopen daarbij toch wel wat uiteen.

"We willen ons nog steeds plaatsen, zoveel is duidelijk. Maar na deze nederlaag zal dat moeilijk worden. We wilden geen goals slikken en pakken er uiteindelijk twee, dat is niet goed met oog op de terugwedstrijd", aldus Elisha Owusu.

Ook coach Wim De Decker beseft dat het moeilijk wordt: "We hebben het onszelf vooral heel erg moeilijk gemaakt nu, door in onze eigen voet te schieten (lees HIER nog eens zijn analyse van de wedstrijd). Het gaat heel moeilijk zijn, maar we gaan naar Oekraïne om daar iets neer te zetten. We willen onze kansen benutten en er het beste van maken, al moeten we realistisch zijn."

Op volle sterkte nog kans volgende week

Jordan Botaka verwoordde het zo: "Zo loopt het nu eenmaal voor ons, ook in de competitie. Wie gelooft er nog in? Ik in ieder geval wel, anders zou ik beter in België kunnen blijven in plaats van af te reizen naar Kiev. Ik geloof er nog in dat het goed komt, al klinkt dat nu ongeloofwaardig."

Het meeste vertrouwen is er voorlopig bij Vadis Odjidja: "Ons begin was niet best, maar gaandeweg kwamen we beter in de wedstrijd. Met een man minder is het moeilijk tegen een ploeg die hun stempel drukt en de bal opeist. Maar we mogen al bij al blij zijn dat het maar 1-2 is. Kiev is geen wereldploeg, op volle sterkte is er nog kans volgende week."