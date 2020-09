Zlatan Ibrahimovic test positief, Twitter grapt: "Onze gedachten zijn bij het virus" & "Covid gaat nu twee weken in quarantaine"

AC Milan is met een 2-0 zege aan het seizoen begonnen in Italië dankzij twee goals van -wie anders dan- Zlatan Ibrahimovic. Vanavond moet de club in Europa acteren, maar wel zonder zijn hoofdrolspeler...

AC Milan ontvangt donderdagavond Bodo Glimt in de derde voorronde van de Europa League nadat het vorige week Shamrock Rovers had uitgeschakeld. De Milanezen komen onthoofd aan de aftrap.

Zlatan Ibrahimovic is namelijk besmet geraakt met het coronavirus en verblijft in zelfisolatie. Hij zal de duels tegen Bodo Glimt in de Europa League en tegen Crotone in de Serie A dus aan zich voorbij moeten laten gaan.

Ondertussen wordt er ook al gegrapt met de situatie.

BREAKING: Zlatan Ibrahimovic has tested positive for COVID-19, AC Milan has confirmed that the virus will now go into self-isolation for two weeks. pic.twitter.com/iidhDmh34L — betclever (@bet_clever) September 24, 2020

Zlatan Ibrahimovic has tested positive for coronavirus!



Our thoughts are with the virus in this difficult time 🙏 pic.twitter.com/FokuRSBMg4 — FootballFunnys (@FootballFunnnys) September 24, 2020