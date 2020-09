Op zijn zeventiende maakte hij zijn debuut bij Beerschot, maar doorbreken deed hij nooit: "Op cruciale momenten stond ik er alleen voor"

Dickson Agyeman, doet die naam nog een belletje rinkelen? De kleine Ghanese Belg debuteerde op zijn 17de bij Germinal Beerschot. Agyeman leek klaar voor een mooie carrière als prof, maar dat draaide anders uit.

Het was Marc Brys die een piepjonge Dickson Agyeman in 2003 liet debuteren. Agyeman, Antwerpenaar met Ghanese roots, leek klaar voor een lange profcarrière. Zover kwam het helaas niet.

"Ik heb doorheen mijn carrière te vaak de verkeerde keuzes gemaakt. Dat is deels te wijten aan een gebrek aan begeleiding. Mijn makelaars waren alleen maar uit op geldgewin. Op de cruciale momenten stond ik er vaak alleen voor", vertelt Agyeman aan Voetbalkrant.com.

Na zes jaar Beerschot belandt Agyeman via Bergen zelfs in Finland. "Op zich was het niveau daar zeker goed. Ik had het er naar mijn zin en werd er zelfs verkozen tot beste speler van de competitie. Alleen was er weinig tot geen interesse in de Finse competitie, waardoor iedereen mij uit het oog verloor", aldus Agyeman.

Zo kwam er in 2013 alweer een einde aan de profcarrière van Dickson Agyeman, na nog geen zeventig wedstrijden op het hoogste niveau in België. "Ik heb er heel veel bij stilgestaan, maar spijt heb ik niet. Natuurlijk besef ik dat ik niet alles uit mijn carrière heb gehaald. Het doet pijn om erover te praten, maar anderzijds hoor je me zeker niet klagen. Misschien was het wel voorbestemd op deze manier. Jongens als Nainggolan en Dembele vroegen me al hoe het zo is kunnen lopen voor mij, maar het is wat het is", aldus een openhartige Dickson Agyeman.

Fitness

Op zijn 35ste heeft Agyeman het hoofdstuk als voetballer afgesloten. "Na mijn achillespeesoperatie mag ik niet meer voetballen. Lopen mag nog wel, maar echt intensief sporten is helaas niet meer aan mij besteed. Andere mensen fitter maken, dat is nu mijn missie geworden."

Weldra opent de gewezen speler van (Germinal) Beerschot een eigen fitnesszaak in Wijnegem, Fit20. "Op acht oktober openen we de deuren. Er ligt nog heel veel werk op de plank, maar heb enorm veel zin in deze uitdaging", besluit Dickson Agyeman.