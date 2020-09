Zinho Vanheusden had het lastig : "Zonder supporters, dat is een andere wereld"

In de derde voorronde van de Champions League wist Standard Vojvodina (2-1) nipt te verslaan. De Rouches hadden verlengingen nodig om de Serviërs knock-out te slaan.

In de voorrondes van de Europa League zijn er geen gemakkelijke wedstrijden, dat weten ze bij Standard nu ook. "Het was zwaar, maarhet is belangrijk om te onthouden dat we om de drie of vier dagen spelen. En we weten dat we in Europa te maken hebben met ploegen die voor hun leven spelen", zei Zinho Vanheusden tegenover Voo Sport World.

Standard had moeite om in hun spel te komen. "We zijn de match niet zo goed begonnen, maar we zijn in de tweede helft goed van start gegaan en dat loonde doordat we scoorden. Dan hebben ze gelijk gemaakt. Er was mentale veerkracht nodig om het verschil te maken in de verlengingen. Nu is het tijd om te herstellen, want we spelen zondag alweer in de competitie. Ik ben trots op onze mentaliteit. We zitten in de laatste kwalificatieronde. Nog één wedstrijd en we zitten in de Europa League, hopelijk mét fans. Want zonder hen is het echt een andere wereld," zei de kapitein van de Rouches.