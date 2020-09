📷 De eerste opstelling van Ronald Koeman bij FC Barcelona: Coutinho krijgt meteen een kans in de basis, ook Ansu Fati start aan de wedstrijd

FC Barcelona neemt het vanavond op tegen Villareal. Het is eerste competitiewedstrijd waarin Ronald Koeman aan het roer zal staan als trainer. De Nederlander kiest onder meer voor Philippe Coutinho. De Braziliaan werd vorig seizoen nog uitgeleend aan Bayern München en hij leek te mogen vertrekken, maar onder Koeman krijgt hij een nieuwe kans. Ook Ansu Fati start in de basis.

#Culers! Here's YOUR starting XI for the first @LaLigaEN match of the 2020/21 season! pic.twitter.com/omT4VL31a8