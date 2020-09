Kalender in 1B mogelijk al helemaal in de soep: nog geen beterschap bij Westerlo

Westerlo speelt normaal gezien woensdag zijn inhaalmatch tegen Deinze. Maar dat is nog serieus onder voorbehoud, want er is nog geen beterschap bij de 1B-club.

Westerlo liet de hele kern opnieuw testen en daaruit bleek dat de twaalf spelers die eerder positief getest hadden nog steeds positief zijn. Dat was zaterdag. In de loop van de week worden nieuwe tests afgenomen, maar het ziet er dus niet te best uit. De spelers blijven allemaal in quarantaine tot morgen en er wordt dus ook niet getraind. Of ze woensdag tegen Deinze kunnen spelen, blijft heel twijfelachtig.