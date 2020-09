Hoe zit het nu met de zaak Virton? Soap sleept aan en dat kan voor groot, extra probleem zorgen

Het Hof van Beroep gaf Virton gelijk, nadat de Belgische Mededingingsautoriteit de Luxemburgers in het ongelijk had gesteld in hun klacht tegen de Belgische voetbalbond en de licentievoorwaarden.

En daardoor zou een eventuele licentie voor 1B voor Excelsior Virton eventueel wel nog kunnen. Maar: volgens RTBF moet in het dossier niet meteen een uitspraak ten gronde worden verwacht. Sterker nog: pas na 8 oktober zal er een uitspraak kunnen volgen. En wat als de club dan alsnog naar 1B moet worden gezet? Dan levert dat heel wat rompslom op. Virton Maar: Virton gaf ondertussen in Tweede Amateurklasse ook al twee keer forfait. Doen ze dat ook aanstaand weekend tegen Tubeke, dan worden ze daar uit competitie genomen. En de Luxemburgers kennende zullen ze zeker bezwaar maken, gezien de lopende rechtszaken. Gevolg: de zaak is sowieso nog niet meteen van de baan.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Westerlo - SK Deinze live op Voetbalkrant.com vanaf 19:00 (30/09).