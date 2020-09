Liverpool haalt het van Arsenal in aangename wedstrijd en behoudt zo het maximum van de punten

Deze avond stond de topper tussen Liverpool en Arsenal op het programma in de Premier League. Arsenal kwam op voorsprong via Lacazette, maar Liverpool ging erop en erover via Mané, Robertson en nieuwkomer Diogo Jota.

Liverpool begon goed aan de wedstrijd, maar de eerste kans van Arsenal was wel meteen raak. Lacazette kwam via een gelukje in balbezit en hij raakte de bal ook niet goed, waardoor Alisson verrast was.

Lang kon Arsenal echter niet genieten van deze voorsprong, want drie minuten na de 0-1 werd het al 1-1 via Sadio Mané. In de tweede helft ging Liverpool erop en erover via Robertson en Diogo Jota, die zo kon scoren op zijn debuut.

Liverpool behoudt zo het maximum van de punten en staat samen met Everton en Leicester City aan de leiding in de Premier League. Arsenal staat op de vijfde plaats met 6 op 9.