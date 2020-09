Manchester City betaalt 71,4 miljoen om gatenkaas achteraan op te lossen

De zware 5-2-nederlaag tegen Leicester City heeft er niet al te veel mee te maken, want het dossier zat al in de pijplijn. Pep Guardiola had al langer gezien dat er iets scheelde met zijn verdediging. De oplossing: de peperdure Portugees Ruben Dias.

City heeft het al officieel bekendgemaakt: Dias komt over van Benfica en moet de defensieve problemen in de defensie gaan oplossen. Daar betalen ze ook stevig voor: maar liefst 71,4 miljoen voor de Portugese international van 23 jaar oud. City dacht eerst aan Kalidou Koulibaly, maar die deal ging niet door. Dias moet de nieuwe leider worden van de verdediging. Tegen Leicester City werd het nog maar eens duidelijk dat er nieuw bloed nodig was.