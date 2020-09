Bondscoach van Oostenrijk vindt dat Holzhauser grote stappen vooruit heeft gezet: "Hij verdient zeker een kans"

De 27-jarige Raphael Holzhauser is voor de eerste keer opgeroepen voor de nationale ploeg van Oostenrijk. Franco Foda, de bondscoach, had lovende woorden voor de spelmaker van Beerschot.

Met 5 doelpunten en 5 assists in 7 wedstrijden is Holzhauser uitstekend gestart aan het nieuwe seizoen met Beerschot. Ook in zijn thuisland zijn ze onder de indruk van hun prestaties, want hij is opgeroepen voor de nationale ploeg van Oostenrijk.

Bij de Oostenrijkse media gaf Franco Foda, de bondscoach, meer uitleg over de selectie van Holzhauser. "Ik heb enkele matchen gezien en daarin speelde hij zeer goed. Holzhauser heeft grote stappen gezet. Hij heeft meer dynamiek en durft zonder bal diep te gaan. Hij verdient zo zeker zijn kans", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.