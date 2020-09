Trekt KAA Gent de scheve situatie recht tegen Dinamo Kiev?

Vanavond staat een belangrijke wedstrijd op het programma voor KAA Gent. De Belgische club moet een 2-1 ophalen tegen Dinamo Kiev in de laatste voorronde van de Champions League.

KAA Gent speelt vanavond in de laatste voorronde van de Champions League op het veld van Dinamo Kiev. De Buffalo's hebben een moeilijke opdracht, want in de heenwedstrijd werd met 1-2 verloren.

Toch is trainer Wim De Decker strijdvaardig. "We hebben een plan voor morgen. De Champions League is een droom voor de hele club en we zullen er dan ook alles aan doen om die droom te kunnen beleven", staat te lezen op de officiële website van de club.