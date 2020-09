Manchester United moet 40 miljoen pond betalen voor alternatief Jadon Sancho

Manchester United jaagt al enkele maanden op Jadon Sancho, maar aangezien de transfermarkt over een week sluit, wordt de kans kleiner en kleiner dat de Engelse topclub hem gaat kunnen halen.

Manchester United wil er wel nog absoluut een flankaanvaller bij en daarom zijn ze op zoek naar alternatieven voor als de deal met Dortmund over Jadon Sancho niet zou doorgaan. Eén van de alternatieven is Ismaila Sarr.



De jonge flankaanvaller is het voorbije seizoen met Watford gedegradeerd naar The Championship, maar hij zou dus opnieuw in de Premier League aan de slag kunnen. Volgens The Daily Telegraph zou Manchester United rond de 40 miljoen pond moeten betalen voor de 22-jarige Sarr.