Jong talent van Bayern München op weg naar Leeds United

Leeds United is niet slecht begonnen aan haar avontuur in de Premier League, maar de promovendus is wel nog op zoek naar versterking. Bij deze zoektocht zijn ze uitgekomen bij de jonge Michaël Cuisance.

Michaël Cuisance staat op het punt om Bayern München te verlaten. De jonge Fransman kan namelijk op belangstelling rekenen van promovendus Leeds United. Ze zouden 20 miljoen euro over hebben voor Cuisance. Cuisance zelf zou ook wel oren hebben naar een transfer. Hij kwam dit seizoen nog maar 17 minuten in actie in de Bundesliga en hij heeft nood aan meer speeltijd. Volgens Fabrizio Romano heeft Cuisance dan ook al een persoonlijk akkoord bereikt met Leeds United.