Roland Juhasz waarschuwt Rouches voor duel met 'zijn' Fehervar: "Standard is zijn belangrijkste wapen kwijt"

Standard moet voorbij het Hongaarse Fehervar om in de poulefases van de Europa League te geraken. Wij belden met Roland Juhasz, ex-Anderlecht en vorig seizoen nog kapitein van Fehervar. "Standard is hun grootste wapen kwijt"

Het is het laatste obstakel voor de Rouches, maar geen die licht mag opgenomen worden. Fehervar schakelde Bohemians, Hibernians (1-0) en Stade de Reims uit. Roland Juhasz, nog maar pas op voetbalpensioen, weet dat de Hongaren geen hapklare brok zijn.

"Het verrast me niet dat ze tot in de barrages geraakt zijn. Ze hebben elke zege verdiend. Standard is wel nog van een ander niveau, maar ze zijn één van hun grootste wapens kwijtgeraakt. Normaal gezien is spelen op Sclessin nooit leuk. Geloof me, ik weet waarover ik spreek. Hun twaalfde man geeft hen vleugels. Dat er geen fans zijn toegelaten is dus een voordeel voor ons."

Juhasz, tegenwoordig beloftencoach bij Fehervar, heeft er als speler ook uitschieters beleefd. "Vier jaar geleden schakelden we Bordeaux uit. Maar het was vooral twee jaar geleden dat we een schitterende campagne realiseerden. We gooiden Dudelange, Ludogorets en Mälmo eruit tijdens de voorrondes van de Champions League. En tegen AEK Athene scheelde het niet veel of wij waren doorgestoten."

"In de Europa League kwamen we in een groep met Chelsea, PAOK en Bate Borisov. We eindigden met zeven punten en verloren slechts met 1-0 bij Chelsea en speelden 2-2 gelijk bij ons. Die wonnen later het toernooi hé."

"Fehervar wil die momenten herbeleven en daarvoor moeten ze dus voorbij Standard. De ploeg heeft er de kwaliteiten voor en kan eender wie kloppen. De mentaliteit in de ploeg is fantastisch en ze zullen alles geven om niks door te laten."