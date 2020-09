Luis Pedro Cavanda blikt terug op zijn breuk met Standard: "Ik had liever gehad dat ze het mij in mijn gezicht vertelden"

Luis Pedro Cavanda werd bijna vijf maanden geleden door Standard bij het grof huisvuil gezet. De voormalige Rode Duivel werd teruggezet naar de C-kern en zou uiteindelijk zijn contract verbreken.

Nu blikt Cavanda voor het eerst terug op de breuk met Standard. "Het was begin mei. Standard moest absoluut haar licentieproblemen oplossen en bood daarom aan om te stoppen met bonussen uit te betalen, 14 maanden voor het aflopen van mijn contract."

"Op een gegeven moment moet je dat accepteren en de bladzijde omslaan. Dus ik stemde ermee in om met Standard te breken, zodat ik geen problemen meer zou hebben en ik wilde financieel niet te ver gaan."

Cavanda betreurt de gang van zaken. Hij werd gehaald om steunpilaar te worden, maar verdween via de achterpoort. "Ik had liever gehad dat ze mij alles in het gezicht hadden verteld", vertelt hij aan Sudpresse.