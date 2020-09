Toch ook positief nieuws vanuit Gent: youngster bekroont geweldige week met contractverlenging

Voor AA Gent loopt het de laatste weken wat minder, maar voor jongeling Matisse Samoise gaat het een stuk beter.

Het jonge talent van AA Gent maakte tegen Dinamo Kiev zijn debuut voor de eerste ploeg. Een dag om nooit te vergeten en AA Gent maakte er ineens een week om niet te vergeten van, want vandaag kodigde de club ook aan dat het contract van de 18-jarige middenvelder met twee seizoenen met een optie voor een extra seizoen.

"Matisse is een jonge speler die op basis van wilskracht en kwaliteit zijn plek heeft afgedwongen. We voelen dat hij klaar is voor de volgende stap in zijn carrière", vertelt performance manager Tim Matthys op de clubwebsite.

"Tijdens de voorbereiding deze zomer sloot hij voor het eerst aan bij de A-kern. Hierin liet hij zich meermaals positief opmerken door zijn inzet en kwaliteit. Hij toonde er dat hij over de juiste mentaliteit beschikt en nog heel wat groeimarge heeft. In de oefenwedstrijd tegen Brugge scoorde hij overigens het winnende doelpunt. Samoise ziet zijn goeie prestaties nu beloond worden met een nieuw contract."