Toby Alderweireld mag nog eens starten bij Tottenham: "Dit toont de kracht van de kleedkamer"

Toby Alderweireld is zijn basisplek kwijt bij Tottenham. Jose Mourinho geeft de voorkeur aan Eric Dier en Davinson Sanchez. In de Carabao Cup kreeg Alderweireld nog eens een basisplek.

"Ik denk dat we echt hard hebben gewerkt voor het resultaat. De tweede helft was erg goed. Natuurlijk hebben we een sterk team, maar we hebben deze week veel wedstrijden, dus moesten we met een ander team spelen", keek Alderweireld tevreden terug op de wedstrijd. "We nemen het wedstrijd per wedstrijd, maar voor het moraal is het erg goed om dit soort wedstrijden te winnen."

Voor Alderweireld was het de eerste basisplek na twee keer op rij 90 minuten te moeten banken. "We hebben laten zien dat we een grote ploeg hebben. Dit toont de kracht van de kleedkamer."

Voor Alderweireld en Tottenham volgen er nog heel wat wedstrijden de komende weken. "We willen niet klagen, maar het is natuurlijk niet makkelijk om elke 48 uur te spelen. Het vraagt veel van het lichaam. Dit is erg zwaar en riskant voor blessures.

"Het is niet alleen mentaal zwaar, maar ook fysiek. Je speelt tegen een van de grootste teams uit de Premier League, dus het vraagt veel van je lichaam. We proberen er op de best mogelijke manier doorheen te komen."