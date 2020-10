Doelpunt Alexis Saelemaekers doet opvallende statistiek boven water drijven

Alexis Saelemaekers wist tegen Rio Ave het eerste doelpunt van de wedstrijd te maken en dwong zo mee kwalificatie af voor de Europa League.

Daarmee konden de mannen van de cijfertjes weer een indrukwekkende statistiek vanonder het stof halen. Zo is Alexis Saelemaekers de jongste buitenlandse speler die scoort voor AC Milaan in een Europese competitie sinds Alexandre Pato. Die scoorde in oktober van 2009 tegen Real Madrid in de Champions League.

Saelamaekers was op het moment van zijn doelpunt 21 jaar en 96 dagen oud.

Saelemaekers is nog geen onbetwiste basisspeler bij AC Milaan, maar begint zo stilaan wel meer en meer harten te veroveren in Milaan. Hij wordt er vooral geprezen vanwege zijn tomeloze inzet. Diezelfde overgave bezorgde hem in de Jupiler Pro League geregeld frustraties van tegenstanders op, waarna het potje al eens kon overkoken bij de jonge Saelemakers. Maar in Italië lijkt de jonge middenvelder grote stappen te zetten.