Internationale break komt eraan en daar zitten de clubs niet op te wachten

Binnenkort is het weer tijd voor interlandvoetbal, maar daar zitten Belgische clubs niet om te springen. Zij zien hun spelers liever niet vertrekken.

Bij terugkomst zouden de spelers mogelijk terug in quarantaine moeten en dus missen verschillende spelers de eerste competitiewedstrijden van de Jupiler Pro League.

Zo zien Club Brugge, Antwerp en Anderlecht het niet zitten om respectievelijk Diatta (Senegal), De Pauw (Congo) en Murillo (Panama) te laten vertrekken, weet Het Nieuwsblad. Voor internationals uit verre landen die hun interlands in Europa afwerken, is er geen probleem.

Bij Union hebben ze alvast beslist om de jonge spits Ibrahima Sory Bah wel naar Guinee te laten vertrekken. "Het is zijn eerste interland en hij is bij ons nog geen vaste basisspeler. Dat willen we hem niet afpakken", klinkt het bij Union.