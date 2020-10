Sterke start Timothy Castagne blijft niet onopgemerkt, Rode Duivel meteen genomineerd voor Speler van de Maand

In elke wedstrijd wist Castagne al een assist of doelpunt af te leveren. Op de openingsspeeldag scoorde hij tegen West Brom, nadien volgden assists tegen Burnley en Manchester City.

Die prestaties krijgen nu ook een vervolg, want samen met zeven andere spelers is Castagne genomineerd om Speler van de Maand te worden. In samenwerking met de spelers van het populaire videospel FIFA kunnen fans kiezen wie zij nu net de beste vonden de afgelopen maand.

