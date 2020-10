Geruchten over een Belgische terugkeer tot volgende zomer in de koelkast: Diaby trekt naar Primera División

Elke mercato wordt Abdoulay Diaby gelinkt aan een terugkeer naar de Belgische competitie, maar het zal ook niet voor deze transferperiode zijn. De ex-spits van Club Brugge trekt naar de Primera División.

In een interview met onze redactie op 1 september heeft Abdoulay Diaby nog verteld dat er meerdere Belgische club interesse hebben getoond. De ene keer werd hij gelinkt aan een terugkeer naar Club Brugge of Preud'homme, dan weer aan Anderlecht of Antwerp.

Maar die geruchten horen nu tot aan de volgende zomermercato tot het verleden, want de Franse Malinees wordt door Besiktas uitgeleend aan Getafe tot aan het einde van het seizoen.