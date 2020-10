Moeskroen trekt in het offensief en stelt enkele langverwachte nieuwkomers voor

Dat Moeskroen nood heeft aan extra kwaliteit was al even duidelijk. Les Hurlus konden als enige ploeg nog niet winnen in de eerste acht speeldagen. Op deadline day is er toch nog versterking op komst.

Verdedigend zat het al redelijk goed bij Moeskroen, maar met slechts drie gemaakte doelpunten in acht matchen was het duidelijk dat er in het aanvallende compartiment nog iets extra's nodig was. Maandag heeft de club dan ook de komst van een aanvaller, Nuno Da Costa, en een aanvallende middenvelder, Bruno Xadas, afgerond. Da Costa wordt gehuurd van Nottingham Forest, terwijl Xadas op huurbasis overkomt van Braga. Voor beide spelers is er een aankoopoptie bedongen. 🔴 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟬/𝟮𝟭 ⚪️



Nuno Da Costa, un buteur expérimenté, signe à l’Excel !



🇨🇻 Cap-Vert

📍 Attaquant

🎂 10/02/1991



Plus d’informations ⤵️https://t.co/WZUNohPeEs — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) October 5, 2020 🔴 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟬/𝟮𝟭 ⚪️



Bruno Xadas débarque au Canonnier !



🇵🇹 Portugais

📍 Milieu offensif

🎂 02/12/1997



Plus d’informations ⤵️https://t.co/F82kckosF9 — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) October 5, 2020