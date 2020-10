OFFICIEEL: Nainggolan krijgt zware klap te verwerken: geen transfer

Het moet een zware domper zijn voor Radja Nainggolan: hij keert niet terug naar Cagliari. Ze kwamen er niet uit met Inter en dus moet hij in Milaan blijven.

De transferdeadline in Italië is om 20u officieel verstreken en er is dus geen akkoord uit de bus gekomen. Nochtans leek het er lang op dat de middenvelder weer op weg zou zijn naar zijn oude liefde, maar de onderhandelingen verliepen bijzonder moeizaam.

Cagliari bood vijf miljoen euro, maar dat was niet genoeg. Uiteindelijk trok Cagliari zelf de stekker eruit. Ze haalden met Adam Ounas op het laatste moment wel nog een rechtsbuiten.