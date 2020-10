Mesut Özil schiet de mascotte van Arsenal te hulp: aanvallende middenvelder zal zijn loon betalen!

De Gunnersaurus zal dan toch blijven bestaan. Jerry Quy, de man die het pak al 27 jaar draagt, moest beschikken van de Engelse topclub, maar Mesut Özil heeft besloten om de mascotte te helpen. Zolang hij een speler van Arsenal is, zal hij het loon van de mascotte betalen. Een mooie geste van de aanvallende middenvelder!

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z