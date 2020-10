Ronaldo en andere Juve-sterren lappen coronaregels aan hun laars

Omdat twee leden van Juventus vorige zaterdag positief hebben getest op het coronavirus verblijft de volledige ploeg in quarantaine. Sommige internationals, waaronder Cristiano Ronaldo, besloten om toch te vertrekken.

Twee personen binnen Juventus hebben zaterdag positief getest op het coronavirus. De ploeg verbleef daarom in een hotel in quarantaine in afwachting van nieuwe tests. Die resultaten zouden er in de loop van woensdag of donderdag komen.

Maar sommige spelers hebben besloten om de resultaten niet af te wachten en te vertrekken. Het gaat om spelers die interlandverplichtingen hebben, zoals onder meer Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala en Danilo.

Het parket zal op de hoogte worden gebracht, dus de daden van de internationals zouden een juridisch staartje kunnen krijgen. Juventus kreeg vorig weekend al wat kritiek omdat het deed alsof de wedstrijd tegen Napoli doorging, terwijl de bezoekers vast zaten in de eigen regio (daar kan u hier nog eens lezen).