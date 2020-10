Barcelona-socio's hebben voldoende handtekeningen, referendum beslist binnenkort over lot van voorzitter Bartomeu

De onvrede bij de achterban van FC Barcelona over voorzitter Josep Maria Bartomeu is groot. Zijn positie lijkt stilaan onhoudbaar.

De initiatiefnemer om een motie van wantrouwen in te dienen tegen huidigvoorzitter Josep Maria Bartomeu is Jordi Farre, een van de kandidaten om zelf voorzitter te worden. Om dat te verwezenlijken moesten 16.521 socio's zich achter dat initiatief scharen en woensdag werd die kaap bereikt.

Binnenkort, in minder dan 20 dagen, mogen de socio's zich via een referendum uitspreken over de positie van de voorzitter. Als minstens 2/3 zich tegen Bartomeu uitspreekt is zijn termijn voorbij.

Zijn krediet bij de fans is op, dus het lijkt zeer waarschijnlijk dat die 2/3 meerderheid bereikt zal worden.