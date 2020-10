Walsh maakt belofte aan fans KV Mechelen: "Dat zullen ze hier wel merken"

KV Mechelen liet Jules Van Cleemput naar Charleroi vertrekken, maar haalde met Sandy Walsh meteen een - transfervrije - vervanger binnen.

Walsh is ook meteen inzetbaar nadat hij zijn conditie onderhield bij STVV en met een persoonlijke conditietrainer. "Die trainingen hebben hun vruchten afgeworpen tijdens de medische tests”, aldus Walsh in GvA. “Mijn fysieke toestand is in orde om meteen aan te sluiten bij de groep. Aan motivatie geen gebrek. Ieder weekend zonder wedstrijd was een weekend te veel voor mij.”

De rechtsachter moet wel afrekenen met straffe concurrentie op zijn positie: Issa Kabore. “Dat wordt een serieuze uitdaging, maar zo maken we mekaar ook beter. Het wordt een boeiende strijd, bij een geweldige club. Ik ben iemand die altijd dicht bij de fans staat. Dat zullen ze hier wel rap genoeg merken.”