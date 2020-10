Eerste finalist voor EK-ticket is bekend

Georgië is één stap verwijderd van een historische kwalificatie. Ze hebben zich namelijk geplaatst voor de finale in Divisie D in de Nations League. Als ze de finale weten te winnen, hebben ze een EK-ticket beet.

In de aanloop naar de zeven andere wedstrijden, die allemaal om 20.45 uur zouden beginnen, stond het duel tussen Georgië en Wit-Rusland eerder op de avond al op het programma. En Georgië, zonder Giorgi Chakvetadze, maar met Giorgi Kvilitaia, won de wedstrijd. Een strafschop, die door Okriashvili (ex-KRC Genk) na slechts zeven minuten spelen werd omgezet, was genoeg voor een plaats in de finale. De Georgiërs nemen het in november op tegen de winnaar uit Macedonië-Kosovo in een poging om hun allereerste kwalificatie voor het EK veilig te stellen. 🇬🇪🆚🇧🇾 Okriashvili penalty puts Georgia in front...#EURO2020 pic.twitter.com/kjHQ2t5gbC — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) October 8, 2020