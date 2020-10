Het gaat van kwaad naar erger voor Mesut Özil bij Arsenal: aanvallende middenvelder niet opgenomen in selectie Europa League

Het lijkt niet meer goed te komen tussen Arsenal en Mesut Özil. De Duitse aanvallende middenvelder is namelijk niet opgenomen in de Europa League-selectie van de Engelse topclub.

Mesut Özil kwam deze week nog positief in het nieuws, want de Duitser had besloten om een deel van zijn loon af te staan aan Gunnersaurus, de mascotte van Arsenal die eigenlijk zou verdwijnen. Dankzij Özil kan Jerry Quy, de man in het pak, blijven werken als mascotte.

Maar de mooie geste heeft niet voor een betere relatie gezorgd tussen Arsenal en Mesut Özil. The Gunners hebben namelijk laten weten dat de aanvallende middenvelder dit seizoen niet te zien zal zijn in de Europa League. Hij is niet opgenomen in de selectie.