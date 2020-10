Paul Pogba laat zich uit over jonge landgenoot: "Hij doet mij aan mezelf denken"

Frankrijk heeft gisterenavond brandhout gemaakt van Oekraïne. Het werd 7-1 dankzij doelpunten van Giroud (2x), Tolisso, Mbappe, Griezmann, Mykolenko (owngoal) en de jonge Eduardo Camavinga.

Eduardo Camavinga maakte indruk voor de Franse nationale ploeg. Hij opende de score voor Frankrijk in de oefenwedstrijd tegen Oekraïne en het was een pareltje. Na de wedstrijd kreeg Camavinga opnieuw heel wat lovende woorden.

Ook Paul Pogba had iets te zeggen over zijn jonge landgenoot. "Hij is een kleine danser. Het is een plezier om hem aan het werk te zien en het is fantastisch dat hij kon scoren. Hij doet mij aan mezelf denken", aldus Paul Pogba op de persconferentie na de wedstrijd.