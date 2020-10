Bij Portugal is een nieuwe coronabesmetting opgedoken: doelman moet de selectie verlaten

Bij Portugal zullen ze het in de Nations League de komende dagen zonder Anthony Lopes moeten doen. De tweede doelman van de nationale ploeg is besmet met het coronavirus en heeft de selectie verlaten.

Portugal neemt het tijdens deze interlandbreak op tegen Frankrijk en Zweden in de Nations League, maar de Portugezen zullen daarbij niet op Anthony Lopes kunnen rekenen. De doelman van Olympique Lyon heeft een positieve coronatest afgelegd.

Woensdag zat Lopes nog op de bank in de oefenwedstrijd tussen Portugal en Spanje. De wedstrijd eindigde op 0-0. Het is de tweede coronabesmetting bij Portugal, want volgens Het Laatste Nieuws moest eerder ook al José Fonte de selectie verlaten door een besmetting.