Wordt dit het seizoen van de doorbraak voor ex-Bruggeling bij Juventus? "Pirlo heeft al gezegd dat hij op me rekent"

Daouda Peeters is één van de spelers die mogelijk aan de aftrap komt voor het belangrijke tweeluik van de Belgische beloften in de strijd om een ticket voor het Europees Kampioenschap. De youngster maakte vorig seizoen zijn debuut bij Juventus.

Op de voorlaatste speeldag tegen Cagliari mocht Peeters zijn eerste speelminuten vieren. Dit seizoen hoopt de youngster definitief door te breken bij de Oude Dame, al wordt dat een zeer moeilijke opdracht.

Met de komst van Arthur en Weston McKennie is de concurrentie op het middenveld moordend. Toch heeft de ex-Bruggeling één groot voordeel. "Ik speel mijn matchen met de U23, maar ik train wel elke dag met de A-kern en ik verzamel speelminuten wanneer mogelijk", zegt hij aan RTBF.

"De aanstelling van Andrea Pirlo is een goede zaak voor mij, want hij was mijn trainer bij de jeugd. Hij heeft al gezegd dat hij op me rekent voor de eerste ploeg. Al heeft Juventus net twee nieuwe spelers voor mijn positie gehaald..."