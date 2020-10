OFFICIEEL - Van goalgetter am Kehrweg naar de absolute vergetelheid bij KAA Gent: Sylla vindt onderdak in Spanje

De carrière van Mamadou Sylla kreeg een boost toen hij in België neerstreek, maar ruim vier jaar later kwijnt hij weg op de tribune, nog steeds in de Belgische competitie. Het begon veelbelovend bij Eupen en nu zit de Senegalese spits in de vergetelheid bij KAA Gent.

Mamadou Sylla was een van de inkomende transfers die KAS Eupen te danken heeft aan de Spaanse connecties van de club. De Senegalees had bij Espanyol al mogen proeven van de Primera División en op 22-jarige leeftijd werd hij naar de Oostkantons gestuurd om nog meer ritme op te doen.

In het seizoen 2016/17 had hij met zijn 11 goals en 6 assists een belangrijk aandeel in het behoud van Eupen, dat toen een kenmerkende offensieve speelstijl had, met jongens als Onyekuru, Lazare, Ocansey en Luis Garcia.

Sylla had indruk gemaakt en Eupen kocht hem over van Espanyol, wetende dat KAA Gent 3,8 miljoen euro wilde betalen voor de spits. De transfer naar de Ghelamco Arena was een feit. Hij kwam terecht bij Hein Vanhaezebrouck die enkele maanden later al de bons kreeg en vervangen werd door Yves Vanderhaeghe.

Speelkansen kreeg Sylla voldoende in Gent, maar ze grijpen deed hij niet. Na speeldag 10 pakte de club een knappe 44 op 63 en in die periode was de spits goed voor... 2 assists.

Lijdensweg tot 2021?

Hij kon zich dus niet doorzetten bij de Buffalo's en in de zomer van 2018 werd hij op huurbasis naar Zulte Waregem gestuurd. Ook daar kon hij het niet waarmaken en na zes maanden verliet hij Essevee om het seizoen uit te doen bij STVV.

Het lukte allemaal niet meer zoals bij Eupen en Gent kon hem in de zomer van 2019 nergens slijten. Er volgde nog een korte uitleenbeurt naar Rusland en in het huidige seizoen greep hij opnieuw naast een transfer. Op de Europese lijst van Gent is zijn naam ook nergens te bespeuren. Zijn contract loopt nog tot medio 2021...

Ondertussen heeft Sylla een nieuwe club gevonden. Hij keert terug naar Spanje, waar hij een tweejarig contract heeft getekend bij Girona. Met de overgang is geen transfersom gemoeid, laat de Spaanse club weten.

El Girona FC fitxa el davanter Mamadou Sylla📌 L’atacant, de 26 anys arriba lliure i ha firmat contracte per dues temporades+ info 👉 https://t.co/5IUqIWDcDi #BenvingutMamadou Girona FC 9️⃣0️⃣🎂 (@GironaFC) October 9, 2020