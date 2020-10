Peter Vandenbempt trekt één opvallende conclusie: "Uit deze wedstrijd kunnen we geen conclusies trekken"

Roberto Martinez experimenteerde met de Rode Duivels en dat leverde een 1-1 resultaat op tegen Ivoorkust. Een resultaat waar achteraf veel om te doen was, maar volgens Peter Vandenbempt hoeven we ons nog geen zorgen te maken.

Vandenbempt zag voorbeeldige jonge Duivels. "De kwaliteit kon beter, maar de inzet was zeker aanwezig. Er was zeker geen gebrek aan motivatie en de discipline was er", vertelt Vandenbempt over de nieuwe Duivels aan Sporza.

De prestaties van de verschillende debutanten waren nu niet meteen geweldig, maar Vandenbempt zou ze nog niet te snel afschrijven. "Uit deze wedstrijd kunnen we geen conclusies trekken. Ivoorkust was niet op hun best en van de nieuwe Duivels hebben we niets nieuws ontdekt."

"Dat Vanheusden op termijn de verdediging zal leiden, konden we al afleiden uit zijn prestaties bij Standard. Dat Trossard in vorm is, een goede actie heeft een potentieel heeft om bij de Rode Duivels te spelen, wisten we al. Saelemaekers toont inzet en heeft kwaliteiten, maar is nog te vaak kip zonder kop."

"De overgang van de 'Gouden Generatie' naar deze nieuwe Duivels zal geleidelijk aan gaan. We kunnen niet verwachten dat zij er plots zullen staan, maar zij zullen één voor één geïntegreerd worden in de ploeg, zoals dat al gebeurde bij Tielemans en nu gebeurt bij Castagne."