"Very impressive, erg gegroeid, grote stappen gezet...": Roberto Martinez strooit met complimenten na zoutloos oefenduel

Het oefenduel tegen Ivoorkust draaide uit op een wedstrijd om snel te vergeten. Een partij waaruit weinig tot geen conclusies te trekken zijn. Toch was bondscoach Roberto Martinez op de persconferentie wel heel erg positief voor zijn spelers.

Wanneer je enkel het perspraatje van Martinez zou gehoord hebben, zou je vermoeden dat de Duivels vlak daarvoor een wereldpartij op de mat hebben getoverd.

Niet voor het eerst bestookte Martinez zijn poulains met complimenten. Een bloemlezing.

Over Bornauw: "Mentaal al enorm gegroeid het voorbije jaar. Ook van vanavond zal hij veel opsteken."

Over Vanheusden: "Erg tevreden met zijn prestatie. Goed positiespel én kalm in balbezit. Dit is een grote stap in zijn carrière."

Over de tandem Vanaken-Dendoncker: "Ik vond hen erg 'special'. Een ijzersterke prestatie en goed samenspel. Je merkt dat zo'n jongens al over de nodige ervaring beschikken. Allebei hebben ze heel veel kwaliteiten voor het internationale voetbal."

Over Saelemaekers: "'Very impressive'. Alexis heeft grote stappen gezet in de Serie A, en dat zag je vanavond terug. Defensief erg sterk, gekoppeld aan veel energie en wilskracht."