Ansu Fati heeft aan 70 minuten genoeg om eerste prijs van het seizoen binnen te halen

Dat een speler van Barcelona speler van de maand wordt in de Spaanse competitie is niet vreemd. Dat het om Ansu Fati gaat ook niet, de winger geldt immers als één van de grootste talenten ter wereld. Maar Fati heeft in september slechts 70 minuten gespeeld...

Barcelona kreeg net als de andere ploegen die nog Europees voetbal moesten spelen in augustus. De ploegen die niet Europees speelden, moesten in September drie of vier wedstrijden betwisten. In die maand september was José Luis Morales van Levante topscorer met drie doelpunten uit drie wedstrijden. Gerard Moreno haalde 3 doelpunten en 1 assist in vier wedstrijden. Ansu Fati moest met Barcelone eenmaal opdraven, tegen Villarreal op de eerste speeldag voor Barça. Fati kreeg van coach Ronald Koeman de voorkeur op Ousmane Dembélé en had tweemaal gescoord én een assist gegeven voor hij naar de kant gehaald werd na 70 minuten. Die prestatie bleek goed genoeg te zijn om speler van de maand september te worden. 🔝 @ANSUFATI 👏

🏆 Millor jugador del mes de setembre de @LaLiga — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 10, 2020