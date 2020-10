Duivelse trainers van de toekomst: "Vermaelen was indrukwekkend, Lukaku denkt als spits en Mignolet gaat uit van teamorganisatie"

Kris Van Der Haegen begeleidt de Rode Duivels die de trainerscursus volgen. En dat zijn er heel wat sinds Roberto Martinez hen de kans voorlegde om de UEFA A-cursus in versneld tempo te kunnen afleggen.

Van Der Haegen is best onder de indruk. Zo trok hij grote ogen toen Thomas Vermaelen zijn eerste werkstuk indiende. "Indrukwekkend! Roberto Martinez en ik hadden er niks aan toe te voegen", vertelt hij in De Zondag.

Maar ook Romelu Lukaku volgt de cursus, al is hij veelal gericht op zijn departement: de aanval. "Volgens mij zou hij een fantastische spitsentrainer zijn. In de cursus toont hij vooral belangstelling voor tussenvormen die gericht zijn op het ontwikkelen van een spits: hoe werk je af, hoe trap je een voorzet, wat zijn de beste posities? Hij denkt vooral vanuit zichzelf."

"Dat is een heel andere insteek dan Simon Mignolet, van wie alles gestructureerd is vanuit een teamorganisatie die staat als een huis. Aan de trainingsvormen van Kevin De Bruyne zie je dat hij een Guardiolafan is: alles is volledig gebaseerd op dominantie en balbezit. Dries Mertens stak een oefening in elkaar om druk te zetten bij een inworp van de tegenpartij ter hoogte van hun zestienmeterlijn. Met als insteek: hoe kunnen we een val opzetten om van te profiteren en een doelkans te creëren? Dat is niet iets wat je van een aanvaller verwacht, maar Driesje is tactisch dan ook een van de meest performante Rode Duivels."