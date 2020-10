Miguel Van Damme blijft vechten, maar... "Ik heb tegen het randje gezeten"

De vierde keer al... Miguel Van Damme vecht opnieuw tegen leukemie en krijgt nu weer een chemobehandeling in het ziekenhuis. De doelman van Cercle Brugge kampte al met donkere gedachten, maar wil de strijd niet opgeven.

Het is nauwelijks te bevatten dat een jonge gast dit moet meemaken. De 27-jarige heeft zelfs al aan euthanasie gedacht. "Ik heb tijdens mijn vorige quarantaine zwaar afgezien. Ik heb toen dicht bij het randje gezeten. Mijn vrouw heeft me gezien in mijn slechtste periode. Ze zei: 'Dat moest geen week langer geduurd hebben of het ging gedaan zijn.'", vertelt hij nu in HLN.

"Ze heeft toen tegen de dokters gezegd dat ze me zo niet meer mochten laten afzien. Ze kon het niet accepteren om mij op die manier te zien. Soms zit dat in je achterhoofd, maar ik probeer daar niet aan te denken. Mijn grootste doel is nu om hier door te komen. Misschien als het op een dag slecht gaat met me? Dan zal het weer wel naar boven komen. Maar nu niet."