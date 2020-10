Zorgen om Kevin De Bruyne, Martinez en Lukaku zijn erg kritisch na nederlaag: "Kutnederlaag"

De Rode Duivels leden een pijnlijke nederlaag in Engeland: 2-1. Bovendien viel Kevin De Bruyne ook nog eens uit.

De situatie van Kevin De Bruyne zal moeten opgevolgd worden, want tot op heden is er nog niet al te veel geweten. KDB vroeg zelf om een wissel, mogelijk heeft hij ergens een verrekking of overstrekking opgelopen.

Of hij de match tegen IJsland zal halen? Daar is nog geen duidelijkheid over. Sowieso zou het na alle andere blessures een nieuwe klap voor de Belgen zijn als hij niet kan spelen. Roberto Martinez toonde zich ondertussen kritisch voor zijn ploeg: "De tweede helft konden we niet herhalen wat we in de eerste deden en dat was nodig als je iets wil rapen in Engeland. We hadden te weinig de controle."

Kutnederlaag

Een gevoel dat ook gedeeld werd door Romelu Lukaku: "We hadden meer moeten scoren in de eerste helft, het had 0-3 of 0-4 kunnen staan. En we slikken goals die we niet mogen tegenkrijgen."

"Dit is een kutnederlaag, maar dit kan ook een paar pijnlijke plekken laten zien aan de mensen en aan onszelf om ons te verbeteren."