Minister van Sport laat zich uit over stijgende coronacijfers, straks strengere maatregelen? "In sommige gevallen sprake van besmettingshaard via kleedkamers"

De coronacijfers blijven de verkeerde kant opgaan, maar recente bijsturingen van de maatregelen voor sport kwamen er nog niet. Komen er binnenkort terug beperkingen?

Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) was maandag te gast in De Ochtend op Radio 1 en liet zich uit over de stijgende coronacijfers en de mogelijke gevolgen voor sport. "We evalueren dagelijk en vandaag zitten we opnieuw samen met het sportveld. We zullen daarbij maatregelen bekijken", citeerde Sporza de minister.

Een van de issues is de kleedkamer als mogelijke katalysator voor besmettingen. "We horen op grond van contactonderzoek naar de bron van de besmetting, dat er in sommige gevallen sprake is van een besmettingshaard via de kleedkamers", aldus Weyts.

"We willen met z'n allen dat we kunnen blijven sporten en kunnen blijven leven, maar we zullen gewoon anders moeten leven en anders moeten sporten. Namelijk met strenge veiligheidsmaatregelen", besloot Weyts.