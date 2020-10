Engeland in opbouw : "Het niveau van België: dat willen wij ook bereiken"

Engeland heeft sinds gisterenavond zijn revanche beet voor de twee nederlagen tegen de Rode Duivels op het WK 2018. De ploeg van Southgate is 'under construction', maar zette het nummer een van de FIFA-ranking zondag toch opzij.

Bondscoach Gareth Southgate veranderde heel wat de voorbije twee jaar. Van de 'kleine finale' in 2018 waren zondag enkel Trippier, Dier, Maguire en Pickford van de partij. Het 'nieuwe' Engeland brandt dan ook van ambitie.

"We hebben, zoals jullie vanavond konden zien, heel wat jonge jongens. Voor hen was dit een enorme ervaring. Een pluim voor de volharding van mijn team vandaag", vertelde Southgate aan Skysports.

"België is een topland, we hadden het erg lastig om de bal in de ploeg te houden tegen hen. In de tweede helft moest het bij ons in balverlies perfect staan tegen hen. Ons blok stond dan ook erg goed, met uitzondering van die briljante pass van De Bruyne", aldus de Engelse bondscoach.

"Als je dit soort wedstrijden tot een goed einde wilt brengen, moet je afzien. En dat hebben we gedaan! Maar wij gaan niet zweven. Wij willen in de toekomst ook het niveau van België bereiken."